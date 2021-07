Volume de negócios dos despachantes aduaneiros cai 50% em 2020

O volume de negócios dos despachantes aduaneiros caiu para a metade em 2020 devido a redução das trocas comerciais verificadas no período, devido as restrições impostas pela pandemia da COVID-19, informou o ex-presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola CDOA, Pedro Bequenque.

O presidente cessante realça que a COVID-19 afectou fortemente a economia global e impediu que certos sectores pudessem funcionar como deviam, facto que veio diminuir as trocas comerciais a nível do mundo.

“Tivemos um impacto negativo com a pandemia, na redução das importações no País e pelo que Angola está se potencializar de forma se tornar grande exportadora, e nós também, porque enquanto despachantes trabalhamos nas duas vertentes, tanto a importação quanto a exportação”, disse.

Conforme refere, actualmente já se começa a respirar melhores ares “porque o volume de importações à medida que aumenta, a procura dos nossos serviços também aumenta”, garante.

Um dos principais desafios que ficou por materializar tem que ver com a aprovação dos estatutos da organização, uma vez que concede uma maior autonomia na gestão. Ainda assim, Bequengue avança que a organização que dirigiu por largos anos vive momentos financeiros estáveis.

Novo presidente apela à união da classe

O recém-eleito presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola (CDOA), José Manuel Pacheco, aponta que um dos principais desafios do seu mandato é unir a classe, tendo apelado para o empenho de todos para a concretização do seu plano de acção.

“Queremos uma instituição responsável, devidamente sustentada e acima de tudo aberta ao mundo e a mudanças tudo tem de ser feito através do crescimento participativo e articulado com todos os associados, além do envolvimento da comunidade”, disse o responsável.

Segundo o novel presidente, a nova direcção da CDOA tem a oportunidade de fazer melhor que a gestão anterior, numa altura em que as pessoas não conseguem cumprir com os seus deveres devido às limitações impostas pela COVID-19.

“É necessário saber lidar com as dificuldades causadas pela pandemia”, disse.

José Pacheco garante que a autossuficiência será alcançada e a assembleia de membros trará soluções para a validação das propostas para o crescimento da associação.

Recorde-se que a CDOA controla cerca de 220 despachantes a nível do País, e tem quatro delegações, designadamente em Cabinda, Luanda, Lobito e Namibe.