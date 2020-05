Vodacom amplia presença em África

Segundo a Vodacom a rede suporta serviços móveis e fixos sem fio e actualmente está disponível em vinte sites 5G ao vivo – 18 em Gauteng e dois na Cidade do Cabo – com planejamentos adicionais para outras partes do continente.

A operadora está oferecer dois dispositivos habilitados para 5G: o smartphone LG V50 5G e a rede de acesso fixo sem fio Huawei 5G CPE PRO. O actual equipamento de rede 5G implantado também opera nas mesmas faixas de frequência que devem ser atribuídas permanentemente por meio de um leilão no final do ano.

Shameel Joosub, CEO do Grupo Vodacom, disse que “o lançamento do 5G da Vodacom na África do Sul ocorre em um momento importante, pois ajudará a melhorar a eficiência da nossa rede durante o estado nacional de desastre da COVID-19.

A Vodacom espera expandir a sua distribuição 5G inicial à medida que mais smartphones, Wi-Fi e roteadores de acesso sem fio estiverem disponíveis.