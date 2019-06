Visa usa inteligência artificial para evitar fraudes

A Visa Advanced Authorization (VAA) é uma ferramenta abrangente de gestão de risco que monitoriza e avalia autorizações de transacções na rede global de pagamentos Visa – VisaNet – em tempo real para apoiar as instituições financeiras na pronta identificação e resposta a padrões emergentes de fraude.

A Visa realizou mais de 127 mil milhões de transacções na VisaNet entre comerciantes e instituições financeiras, o ano passado, e utilizou a inteligência artificial para analisar 100% das transacções, permitindo às instituições financeiras a aprovação de compras legítimas, bem como a identificação e prevenção de transacções fraudulentas.

Através da Visa Advanced Authorization, comerciantes e instituições financeiras beneficiam de modelos de Deep Learning usados para a avaliação em tempo real de cada transacção.

“Um dos desafios mais exigentes nos pagamentos é separar as boas transacções, feitas por titulares de contas, das más transacções, tentadas por infractores, sem provocar qualquer atrito no processo”, explicou Melissa McSherry, vice-presidente sénior e responsável global de Data, Risk and Identity Products and Solutions da Visa.

A multinacional de pagamentos norte-americana refere ainda que foi a primeira rede de pagamentos a aplicar uma tecnologia de IA de rede neural, em 1993, para analisar o risco de transacções em tempo real, e o impacto nas potenciais fraudes foi imediato.