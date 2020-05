Virgin Australia precisa de um comprador

A segunda maior companhia aérea da Austrália, que entrou com pedido de administração voluntária no mês passado após não receber o apoio do governo solicitado , recebeu "um alto nível de interesse" de várias partes para participar de sua restruturação e eventual venda, segundo os administradores.

Uma dessas partes é o governo de Queensland, o estado australiano em que a companhia aérea está sediada.

As autoridades anunciaram que o estado está propor uma oferta de investimento na companhia aérea, que eles disseram "poderia assumir a forma de participação directa no capital, empréstimo, garantia ou outros incentivos financeiros".

O estado tem um grande interesse em salvar a empresa, com sede em Brisbane, possui um quadro habitual de cerca de 10.000 funcionários e outros 6.000 empregados indirectamente.

Richard Branson disse que já investiu 250 milhões USD em empresas do Virgin Group em resposta à pandemia, também disse que ofereceria sua propriedade de Necker Island no Caribe como garantia.

As autoridades federais da Austrália se recusaram a intervir directamente, afirmam que preferem que o sector privado encontre uma solução.