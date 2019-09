Viktoria Kaufmann assume liderança da importação da SIVA

Viktoria Kaufmann vai liderar o negócio de importação da Porsche Holding Salzburg, a subsidiária da Volswagen que chegou a acordo para comprar a SIVA à holding SAG GEST, apurou o Jornal Económico junto de fonte próxima ao processo.

Nascida em Rosenthal, na Alemanha, Vicktoria Kaufmann chega a Portugal depois de ter desempenhado cargos de chefia nas subsidiárias da Porsche na América Latina, empresa para a qual trabalha desde 2009.

De acordo com a sua página do LinkedIn – onde consta que ainda é general manager da Porsche Colômbia – , esteve mais de três anos no Chile, onde foi gerente comercial e liderou o departamento de controlo de gestão, tendo depois sido destacada para a Colômbia.

Em Bogotá, a capital colombiana, liderou a importação para o mercado local dos carros da Volkswagen, Audi, Seat e Skoda. Segundo apurou o Jornal Económico, serão estas as funções que Viktoria Kaufmann deverá desempenhar em Lisboa, podendo acumular toda a área administrativa da SIVA. No entanto, não deverá gerir directamente o retalho, desenvolvido pela concessionária Soauto, pois tradicionalmente a Porsche separa esse negócio da importação.

A adaptação à realidade portuguesa não deverá ser difícil, uma vez que a gestora alemã fala espanhol na perfeição.