Videojogos envolvem 22 milhões de USD

Angola é o décimo mercado de videojogos em África, com transacções avaliadas em 22 milhões de USD, declarou o director-geral da Divisão de Entretenimento da multinacional sul-coreana de electrodomésticos LG, citado, esta quarta-feira, pela agência Panapress.

Mike Ahn, que falava, esta semana, no lançamento de uma nova linha de telas de alta definição, em Nairobi, acrescentou que "tem havido desenvolvimentos recentes na melhoria do acesso à Internet para dar aos jovens angolanos uma melhor oportunidade de participar na economia mundial de videogames, jogando ou desenvolvendo os seus próprios jogos”.



A fonte referiu a disponibilidade de equipamento de jogos de alta qualidade como premissa para a manutenção do crescimento desse mercado em Angola, anunciando uma iniciativa para melhorar videojogos e a produção de filmes, com potencial para gerar milhares de empregos para jovens no País.



De acordo com o director-geral, o impulso para o crescimento das indústrias locais de videojogos e cinema, em Angola, nasceu da constatação obtida numa recente pesquisa da companhia, de que há um imenso potencial para os dois sectores criarem milhares de empregos para os jovens.

Segundo o responsável, com a conectividade à Internet cada vez mais disponível e os filmes e jogos a ocuparem o centro das atenções entre os angolanos, a LG introduziu a nova gama de televisores gigantes com a sua tecnologia NanoCell para responder à procura de jogos e filmagens.