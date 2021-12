Viana vai montar tractores para a agricultura familiar

A fábrica Kaheel Agricultura Angola abre, em Janeiro, no Pólo de Desenvolvimento Industrial de Viana, uma linha de montagem de tractores de pequeno porte, mais de um ano depois de ter arrancado, na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, com a montagem de tractores de grande porte.

O anúncio foi feito pelo director-geral da Kaheel Agricultura Angola, Farogh Iqbal Ahmad, num encontro com jornalistas realizado com o objectivo de se inteirarem do funcionamento da unidade fabril, um investimento do xeque Ahmed Dalmook Al Maktoum, membro da família real dos Emirados Árabes Unidos.

O gestor da fábrica, inaugurada pelo Presidente da República, João Lourenço, em Outubro de 2020, informou que, além da nova linha de montagem de tractores, vai ser aberta, também no Pólo de Desenvolvimento Industrial de Viana, uma linha de produção de pesticidas e fertilizantes, num investimento global de cerca de 50 milhões USD.

À semelhança dos tractores de grande porte montados pela fábrica Kaheel Agricultura Angola, os tractores de pequeno porte vão ser da marca Massey Fergusson, uma das melhores do mundo.

Até agora, a fábrica montou mais de 700 tractores, deste número 300 já foram vendidos, nas províncias de Luanda, Bengo, Huambo, Bié, Cuanza-Sul, Cuanza-Norte e Benguela, em cujas localidades estão em funcionamento postos de venda e de manutenção, além de serviços de formação técnica.