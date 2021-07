Verba disponível para subvenção de fertilizantes é insignificante

O montante disponibilizado ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA), pelo menos 17 mil milhões de Kwanzas, é insignificante para resolver a problemática do acesso aos fertilizantes, de acordo com o engenheiro agrónomo, Fernando Pacheco, em declarações ao Mercado.

“Mas também não me parece correcto fazer uma importação para além das cacidades logísticas (recepção, gestão, distribuição) e de uso correcto” realça.

A afirmação de Fernando Pacheco surge em reação a declaração do Ministro da Agricultura e Pesca, António Francisco de Assis, à imprensa, de que a medida visa tornar mais fácil a vida dos produtores agrícolas, principalmente daqueles que se dedicam à agricultura familiar, pois o Executivo planeia subvencionar em 35% o preço dos fertilizantes.

O engenheiro agrónomo reforça o argumento, ao dizer que, segundo os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), os agricultores em Angola estariam a consumir 300 mil toneladas de fertilizantes antes do final do século XX e nos últimos anos não chegaram a 50 mil toneladas.

Fernando Pacheco também afirmou que o mais importante incentivo do Executivo deve ser a formação e capacitação, posteriormente o financiamento porque a maioria dos agricultores não tem dinheiro para realizar as actividades correntes e fazer investimento.

Ainda disse que as medidas necessárias para a correção da situação não são notáveis.

“Há anos que se fala da necessidade da importação à granel para que possamos cá fazer as misturas adequadas às necessidades, mas continuam a ser importados fertilizantes misturados, o que onera os custos e permite muitas burlas, dada a nossa fraca capacidade de fiscalização e controlo de qualidade”, disse

O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA) foi a instituição escolhida para coordenar a operação de subvenção, recebendo do Executivo, numa primeira fase, pelo menos 17 mil milhões de kwanzas.

O FADA terá a missão de pagar aos empresários o valor de mercado que for acordado no leilão. A instituição terá, ainda, a responsabilidade de trabalhar com os importadores ou empresários com fertilizantes à venda no País, estabelecendo contrato com as empresas.

As empresas serão seleccionadas mediante um processo de leilão para depois estabelecerem com o FADA contratos de fornecimento dos fertilizantes para as cooperativas, escolas de campo e produtores organizados.

A medida, segundo o ministro, visa aumentar a produção agrícola e, consequentemente, o rendimento das famílias.

Surge, também, para acudir as famílias que, nos últimos anos, viram as produções agrícolas afectadas por situações relacionadas com o clima, tais como o excesso de chuva, estiagem prolongada, ataques de praga, que limitaram, de certo modo, a produção final e os rendimentos dos produtores.

A subvenção consta das medidas de política para a redução do preço de venda ao público dos fertilizantes para a campanha agrícola de 2021, aprovadas pela Comissão Económica. O documento apresenta as medidas adoptadas pelo Executivo, que visam salvaguardar as conquistas alcançadas no sector, permitindo que os fertilizantes para este ano agrícola sejam providenciados nas quantidades, preços mais competitivos e acessíveis para os agricultores.

A ideia, esclareceu o ministro, é permitir que os fertilizantes cheguem aos produtores a um preço mais acessível, que permite um número considerável deles pagar.