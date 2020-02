Vendas de telemóveis deverão crescer 3% em 2020 com contributo da nova rede 5G

O estudo aponta que as vendas de telemóveis com rede 5G poderão fixar-se nas 221 milhões de unidades em 2020 e crescerão mais do dobro em 2021, para 489 milhões de unidades. As maiores taxas de crescimento deverão registar-se no Médio Oriente, no Norte da África, no Pacífico e na Grande China.