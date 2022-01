Vendas de crédito malparado do Novo Banco têm impacto negativo de 500 mil euros

As vendas das carteiras de crédito malparado do Novo Banco feitas em Dezembro terão um impacto negativo nas contas de cerca de 500 mil euros, avançou o Negócios.

Num texto que faz referência à venda das carteiras denominadas ‘Orion’ (64,7 milhões de euros) e ‘Harvey’ (52,3 milhões de euros), o Novo Banco refere que a sua concretização, nos termos acordados, deverá “no seu conjunto ter um impacto negativo de 500 mil euros na demonstração de resultados de 2021”.

“Relativamente ao contrato de compra e venda assinado no âmbito do ‘Projeto Orion’, informa-se que a concretização da transacção, nos termos acordados, deverá ter um impacto positivo de 3,9 milhões de euros na demonstração de resultados de 2021”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

No denominado projecto Harvey “a concretização da transação, nos termos acordados, deverá ter um impacto negativo de c.4,4 milhões de euros na demonstração de resultados de 2021”.

No dia 23 de Dezembro, o Novo Banco celebrou contratos de compra e venda de um portfólio de créditos não produtivos com um consórcio de fundos geridos pelo West Invest UK Limited Partnership e LX Investment Partners, cuja transacção totalizou 64,7 milhões de euros.

Quatro dias depois, o Novo Banco vendeu um portfólio de créditos não produtivos e activos relacionados a uma entidade detida por sociedades afiliadas e aconselhadas pela AGG Capital Management Limited e pela Deva Capital Management Company por 52,3 milhões de euros.