Vendas de cerveja em Portugal cresceram dois dígitos até final de Maio

Nuno Pinto de Magalhães sustentou estas afirmações nos dados fornecidos pelo indicador Nielsen até ao final de abril, mas acrescentou que, “em maio, a tendência foi a mesma”.

O responsável da SCC justificou este crescimento do mercado com os bons dados climatéricos (até à data a que reportam os dados do indicador Nielsen) e ao aumento da confiança e do poder de compra do consumidor, uma vez que “a cerveja é um produto que está ao alcance de qualquer bolsa”.

Nuno Pinto de Magalhães explica que uma das razões que levou a empresa apostar no investimento de oito milhões de euros na nova linha de enchimento na unidade Vialonga, que ontem, dia 3 de julho, foi visitada pelo ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, “foi aumentar a nossa capacidade de produção de cerveja”, tendo em conta o aumento de procura, “quer no mercado interno, quer nos mercados externos”.

No que se refere a exportações, este responsável da SCC diz que essa vertente vale entre 15% e 20% do total de vendas da cervejeira do Grupo Heineken.