Vendas da Volvo Cars caem em Dezembro com a persistência da escassez de chips

As vendas do fabricante de automóveis sueca Volvo Car Group caíram 18,1% em Dezembro, pressionadas pela persistente escassez global de componentes, informou nesta quarta-feira a empresa com sede na Suécia.

Segundo a Reuters, a Volvo, que foi fortemente afectada por restrições da cadeia de suprimentos em todo o sector e escassez de semicondutores, alertou em Novembro que a escassez de chips continuaria em 2022.

As vendas globais da empresa caíram para 64.436 carros em Dezembro, com as vendas na Europa a cair 15,1%, enquanto nos Estados Unidos afundaram 26,7%.