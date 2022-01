Venda de madeira pode render 72 milhões USD este ano

Angola prevê arrecadar perto de 72 milhões USD, com a exportação, este ano, de cerca de 120 mil metros cúbicos de madeira serrada, noticiou o Jornal de Angola.

Segundo indicam dados do Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF), um metro cúbico de madeira é comercializado, em média, entre 500 e 600 USD no mercado internacional, enquanto que exploradores ilegais no País vendem a mesma quantidade até 35 mil kz.

Por outro lado, o IDF, órgão afecto ao Ministério da Agricultura e Pescas pretende, neste exercício económico, implementar cinco concessões de exploração florestal e concluir o programa de construção dos entrepostos de produtos florestais.

Consta ainda do programa, colocar em funcionamento o processo de digitalização do sistema de emissão das licenças para a exploração florestal e do pré-licenciamento para a exportação de produtos, assim como promover e controlar o licenciamento da exploração florestal de 175 mil metros cúbicos de madeira em toro, e outros 100 mil para a floresta plantada.

O programa, com início para os primeiros meses deste ano, abrange a actualização das tabelas dos preços mínimos de referência para a exportação de madeira serrada.

De igual modo, prevê estabelecer os preços de prestação de serviços nos Entrepostos de Produtos Florestais e as taxas e emolumentos, para disciplinar a exploração florestal e faunística.