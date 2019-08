Venda de diamantes com redução de USD 135 milhões

De acordo com um relatório de realizações do 2º trimestre no sector dos diamantes e as perspectivas do mercado “Outlook” do 3º trimestre, a redução em relação ao 1º trimestre de 2019 é justificada pelo facto de Catoca, maior produtor com 80% da produção global, não ter comercializado o seu lote do mês de Abril, o que afectou as vendas neste período.

Entretanto, o relatório aponta que um aumento das receitas em 3,9%, e uma redução da produção na ordem de 4,2% em relação ao período homólogo de 2018.

No primeiro trimestre de 2019, a Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) arrecadou 368,66 milhões de dólares pela comercialização de 2.647.215,12 quilates de diamantes.

O volume total de vendas correspondia a um aumento de cerca de 31,5% em relação a igual período de 2018, tendo o preço médio do quilate situado em 139,26 dólares, representando um “incremento de 6,9%” face ao período homólogo de 2018.

Na sessão desta terça-feira, o secretário de Estado para as Minas, Jânio Correia Victor, explicou que não houve decréscimo na produção, mas o que aconteceu de facto é que a produção de Catoca, referente ao mês de Abril, não foi comercializada, por razões operacionais.

Lembrar que o segundo trimestre de 2018, a Sodiam, empresa responsável pela comercialização de toda produção diamantífera do país, arrecadou receitas avaliadas em USD 316 milhões.