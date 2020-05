Vantagens significativas no acordo Reliance-Aramco

A Reliance Industries Limited fez um negócio com a Saudi Aramco e as recentes decisões de levantamento de capital e os fracos preços do petróleo podem estar levantar dúvidas entre os investidores sobre a conclusão do acordo de 15 mil milhões USD.

Mas ainda existem vantagens significativas para a empresa saudita concluir seus investimentos no sector do petróleo, negócio químico da gigante indiana, disse um analista.

O HSBC Global Research disse em nota que a Aramco, ao comprar 20% dos negócios de Reliance da O2C, permitiria à empresa indiana ganhar força financeira, à medida que ganha espaço no retalho omnicanal altamente competitivo.



Pode estar aumentar o ceticismo de que o investimento proposto pela Saudi Aramco no negócio de O2C, que a RIL avalia em 75 mil milhões USD não se concretize.

"Com a RIL anunciar sua primeira captação de recursos através de uma questão de direitos; a recente infusão de capital no (braço digital da empresa Jio Platforms) pelo Facebook a queda dos preços do petróleo atrapalhando a posição financeira e a atractividade dos activos de petróleo; e nenhum fluxo de notícias incrementado Aramco, os investidores podem estar começar a acreditar que a Aramco não está mais interessada ", afirmou.



No entanto, a RIL reiterou que está ser realizada a devida diligência e entrou com pedido de separação de seus negócios de óleo para produtos químicos (O2C) em uma subsidiária integral.



"Ainda vemos razões suficientes para a Aramco adquirir uma participação (nos negócios de O2C da RIL). Com uma participação, a Aramco não apenas participaria de uma das melhores refinarias do mundo e do maior complexo petroquímico integrado, mas também teria acesso a um dos mais rápidos mercados em crescimento - um mercado pronto para 500.000 barris por dia de petróleo bruto da Arábia e oferecendo um papel a jusante potencialmente maior no futuro ", afirmou.



A Mukesh Ambani indiana mais rica anunciou em agosto do ano passado negociações para a venda de 20% dos negócios da O2C, que inclui suas refinarias de petróleo em Jamnagar em Gujarat e activos petroquímicos para o maior exportador de petróleo do mundo.

O acordo deveria ser concluído até Março de 2020, mas agora é esperado para o ano em curso.



O HSBC disse que, embora o momento esteja longe do ideal, o RIL pode ser mais adequado para a Aramco do que o OTC da Arábia Saudita.



Além de criar uma avaliação de referência para seus negócios de balcão de 75 mil milhões USD, o negócio forneceria 15 mil milhões USD em fluxo de caixa adicional, transferindo o RIL para uma forte posição líquida de caixa em relação à dívida líquida.



O HSBC, no entanto, avaliou os negócios da O2C em 65 mil milhões USD.



"Uma vez que o dinheiro das demais transacções anunciadas flua para o RIL, acreditamos que, combinado com suas acções em tesouraria, o RIL terá 34 mil milhões em activos que deverão permitir sua expansão no espaço competitivo de retalho omnicanal", afirmou.



"Acreditamos que os negócios diversificados, a monetização de activos e a captação de capital da RIL no ambiente actual a tornam financeiramente estável. Além disso, a expansão dos negócios omnichannel de varejo e digital da RIL deve permitir que ela cresça rapidamente", acrescentou.



A RIL anunciou três acordos de acções em várias semanas, incluindo 5,7 mil milhões USD do Facebook , 750 milhões USD da Silver Lake Partners e 1,5 mil milhão da Vista Equity Partners , na Jio Platforms - a holding dos seus negócios de tecnologia e sem fio.

Também vendeu uma participação de 49% em seus negócios de retalho de automóveis e combustíveis para aviação à BP do Reino Unido por 1 mil milhão USD.





Além de refinarias e plantas petroquímicas, os negócios da O2C também representam 51% dos negócios de retalho de combustíveis. No entanto, não inclui os activos produtores de petróleo e gás a montante, como o bloco KG-D6, na Baía de Bengala.



As refinarias da RIL são uma das mais complexas do mundo, permitindo obter um prémio significativo à margem bruta de refino de Cingapura.

Seus complexos petroquímicos estão entre os maiores do mundo, cuja dependência de matérias-primas externas é mínima. O RIL tem posições de liderança nos mercados domésticos de polímeros e poliéster.

De acordo com o RIL, cada segundo filho que frequenta a escola na Índia usa um uniforme feito de poliéster do RIL.