$!Vai comprar? Informe-se

Ao ser perfurada, a embalagem original deixa de ser estanque, consequentemente derrama o pó do toner dentro do equipamento e causa avarias técnicas graves. Danos causados pela utilização de consumíveis não originais não são cobertos pela Garantia da Marca, anulando-a, e os custos decorrentes das intervenções técnicas são da inteira responsabilidade do Consumidor.

E porque este é um espaço HP, faz sentido partilhar com os leitores informação relevante para que as escolhas de quem compra possam acontecer de forma consciente. Informação que desmistifica outra que, erradamente, é transmitida ao mercado. Hoje retomamos o tema dos Consumíveis Originais.

A fidelização não é mais do que a transformação do Cliente numa “extensão” da empresa, pelas melhores causas. O Cliente escolhe a empresa com base em determinados factores – onde o preço ainda é o mais decisivo, mas está a mudar. Num paralelismo com o Mundo Digital, as Empresas deixarão de ter Clientes e passarão a ter Seguidores.

Mudar mentalidades e alterar hábitos enraizados requer Tempo. Décadas. São necessárias várias Gerações para que o resultado dos nossos actos seja visível e tenha impacto efectivo no Meio que nos rodeia. Tempo e Envolvimento do Consumidor. Este último, implica Informação clara e positiva, que reforce a consequência dos nossos actos.

Os consumíveis reenchidos têm mais quantidade de tinta ou toner do que os consumíveis originais, e por isso posso imprimir mais.

É uma informação falsa.

O enchimento dos Consumiveis Originais é feito em máquinas de alta precisão, com tecnologia de ponta e pó de alta qualidade. O reenchimento de um consumível não original é um processo manual, com baixo know-how tecnológico e humano, com matéria prima de qualidade reduzida, que não consegue garantir o efeito estanque, fundamental para a qualidade de impressão e correcto funcionamento das Impressoras. Não só a quantidade de pó disponível num consumível reenchido é menor, bem como a diminuta qualidade das impressões obtidas - muitas vezes com manchas e riscos, obriga a várias reimpressões para a obtenção de um documento aceitável. Na prática, com um consumível reenchido imprime menos paginas, incrementa a quantidade de papel utilizado e o custo energético. (http://bit.do/consumiveisoriginaishp)

Os consumíveis reenchidos são mais baratos do que os Originais.

Falso. O preço pago pelo Consumidor é consideravelmente inferior no momento da compra. Mas os custos não visíveis associados a esta escolha fazem-se sentir rapidamente. Vejamos:



O preço reduzido vai ser cobrado a jusante, na reparação das suas impressoras, com a perda da Garantia e muitas vezes implicando a compra de novos equipamentos pelo facto da reparação não ser possível.

O preço mais baixo dos consumíveis não originais far-se-á notar na Imagem que a sua empresa transmite ao Mercado, pela reduzida qualidade de impressão dos seus documentos e apresentações.

A diferença no custo é cobrada à Natureza e ao Meio Ambiente, com impacto negativo no nosso dia-a-dia. Veja-se as alterações climáticas que todos os dias milhões de pessoas já sentem directamente nas suas vidas. Embalagens depositadas em aterros sanitários, sem qualquer tratamento ou reintegração no ciclo de produção, constituem fontes de poluição altamente danosas ao Meio Ambiente.

A HP garante o tratamento adequado e ético das embalagens vazias. A HP promove o desenvolvimento de projectos inovadores, que geram novos empregos, que garantem um rendimento e inclusão de Pessoas e Comunidades mais carenciadas, contribuindo para um mundo com menos desigualdade. Conheça mais aqui: https://www.stylus.co.ao/lp/originaishp/

Agora que tem Informação, tome a sua decisão.