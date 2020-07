Uphill: formação para profissionais de saúde

Eduardo Freire Rodrigues, Duarte Sequeira e Luís Patrão são três médicos portugueses que fundaram, em 2016, a startup UpHill para ajudar outros médicos a tomar decisões clínicas seguindo as melhores práticas internacionais.

Como nem sempre é fácil acompanhar toda a informação científica, a UpHill disponibiliza cursos que simulam casos clínicos, em que os médicos indicam as decisões que tomariam e, com base nisso, é-lhes dado feedback sobre o que estão a fazer bem, o que podem fazer melhor e as evidências científicas que devem ler para se actualizar.

Estas informações são úteis sobretudo quando se trata de doenças com as quais os médicos não lidam todos os dias, como é o caso das doenças raras, mas tem sido também um apoio importante nas áreas de Hematologia e de Insuficiência Cardíaca.

Outra possibilidade é o facto de os médicos poderem criar eles próprios as suas calculadoras, também conhecidas como algoritmos médicos, que depois de avaliadas pela UpHill ficam disponíveis para todos através da aplicação.

Neste momento, a startup já tem perto de 100 mil utilizadores em Portugal, em clínicas privadas como a Luz Saúde e a José de Mello Saúde, e também em alguns serviços de cardiologia de hospitais públicos.

A UpHill já começou a expansão internacional com contratos na Grécia, Noruega, Países Baixos e Suécia.

By: Fabernovel - Super Toast https://supertoast.pt/2020/07/16/uphill-formacao-para-profissionais-de-saude/