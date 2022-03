Unitel prevê criar programa de ideação para empreendedores

A Unitel vai criar ainda este ano um programa de ideação para empreendedores em fase embrionária, dedicado ao empreendedorismo feminino tecnológico, diz uma fonte do Mercado.

De acordo com fonte, nos últimos cinco anos observou-se um aumento do interesse no empreendedorismo digital, aliado às diversas iniciativas corporativas lançadas, o que tem resultado no crescimento de Startups com maior realce na qualidade.

A Unitel apoia as Startups em duas vertentes, primeiro com o programa Unitel Go challenge e em segundo com o programa de Ideação e o Restart, programas considerados abrangentes em que as startups são submetidas a um período de incubação e aceleração dos seus negócios.

O apoio propriamente dito consiste ainda em diferentes iniciativas do ecossistema como o Angola Inovation Summit, o Concurso Nacional de Criação de Jogos, o Startupgrind, o Clube do Empreendedor, entre outros cujo mote é promover o networking, a partilha de conhecimento e sinergias entre startups, contribuindo desta forma para o fortalecimento do empreendedorismo em Angola.

Desde 2015 até a presente data foram já apoiadas cerca de mil Startups por meio de mentorias (análise e acompanhamento dos negócios), incubação (avaliação das diferentes áreas do mercado e enquadramento do negócio de acordo com a realidade e aceleração com foco na visão futura destas startups medindo as possibilidades de crescimento).

Em 2021 a Unitel recebeu pelo menos 750 candidaturas face a 728 em 2020. “O nosso apoio às Startups é feito através dos programas de capacitação onde partilhamos ferramentas e Know How. Uma das nossas prioridades passa também pela contratação de serviços directamente a estas Startups”, aclarou.

Adesão ao Unitel Money

A fonte afirma que a adesão ao serviço Unitel Money superou as expectativas com especial crescimento desde Dezembro de 2021, todos os dias surgem clientes a abrirem conta em todas as províncias, por isso acredita-se que muito em breve uma grande parte da população não bancarizada e bancarizada irá transaccionar via UNITEL Money.

Sem avançar números, a fonte garantiu que a expectativa do volume de negócios é dentro de alguns anos atingir o equilíbrio da empresa face aos investimentos feitos.

Avançou por outro lado que, a Unitel Serviços de Pagamentos Móveis (SPM) está a investir de forma considerável neste serviço porque acredita que é uma necessidade do mercado. “O objectivo é garantir que possamos crescer juntamente com os nossos parceiros e tornar este serviço vantajoso para todo o ecossistema”, revelou.

Para fonte o lançamento do Unitel Money visou dar oportunidade aos clientes que não possuem uma conta bancária a possibilidade de transferirem dinheiro para outro cliente de forma instantânea.

Na primeira fase, explicou, pretende-se dar igualmente oportunidade a quem não tem conta bancária a possibilidade de guardar dinheiro de forma segura e transferir para qualquer ponto do País de forma instantânea.

Ressaltou que ainda este ano os clientes Unitel Money poderão começar a pagar noutras entidades além da compra de recargas disponível desde o lançamento.

Segundo a fonte, a Unitel está a reunir diariamente com diversos potenciais parceiros para alargar o máximo de serviços aos clientes com vista a criar um ecossistema forte e dar aos consumidores e parceiros o máximo de vantagens, para além das transferências de dinheiro instantâneas.

Mecanismos de protecção dos dados

A protecção de dados dos clientes e parceiros é um aspecto prioritário para o serviço Unitel Money”, salvaguardou.

O sucesso do serviço assenta entre outros factores no facto dos clientes e parceiros saberem que a informação e o dinheiro estão seguros com a empresa, disse a fonte para mais adiante afirmar que há mais de 20 anos que os clientes confiam na Unitel, nos serviços de comunicação e o Unitel Money incorpora todo esse conhecimento e experiência.

Explicou que a informação recolhida é mínima para o fornecimento do serviço com segurança e de forma a cumprir os normativos legais e regulatórios. “Toda a informação é acedida e armazenada de forma segura”, garantiu.

Questionado sobre como avalia a concorrência sendo que já existem mais instituições a prestarem os mesmos serviços, a fonte afiançou acompanhar de forma muito atenta os lançamentos ou relançamentos no mercado e saúda as iniciativas que trazem mais qualidade e oferta para os clientes .