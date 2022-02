Unitel nomeada como entidade parte da Declaração Global sobre Segurança de IoT

A operadora móvel de Angola, Unitel está entre as 103 organizações mundiais indicadas para a divulgação da declaração sobre a segurança de dispositivos, Internet das Coisas (IoT), segundo uma nota chegada hoje à nossa redacção.

De acordo com a nota, a Unitel foi nomeada como entidade parte da Declaração Global sobre Segurança de IoT para consumidores.

A indicação aconteceu no encontro de especialistas do Fórum Económico Mundial (World Economic Forum), ocorrido recentemente com vista a analisar as preocupações manifestadas em função das ameaças crescentes, decorrentes de dispositivos IoT de consumo inseguro.

Refere o documento que, a organização do evento resolveu convidar a Unitel como responsável, no sentido de ajudar a promover a declaração para acelerar a adopção das disposições de segurança no mundo.

A Declaração publicada recentemente, chama a atenção dos fabricantes, distribuidores, fornecedores, reguladores e usuários para os papéis a desempenhar no desenvolvimento de utensílios domésticos conectados a rede Wifi, implementação e uso seguro da IoT.

“A linha de base para a segurança de IoT do consumidor é um passo crítico em direcção a um futuro digital mais resiliente e confiável”, lê-se no documento.

Segundo os especialistas, à medida que os dispositivos conectados desempenharem um papel maior no quotidiano dos consumidores, haverá uma grande possibilidade de ameaças cibernéticas.

Com o propósito de reverter este cenário, a Declaração engloba mais de 100 organizações, empresas líderes em tecnologia, grupos da sociedade civil e agências governamentais de Segurança Cibernética, no sentido de entre outros, com vista a garantir que os consumidores estejam cientes das informações de segurança, seja por meio do rótulo do produto ou outras formas de comunicação e/ou documentação.