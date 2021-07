Unitel Money “dá” dinheiro as pessoas sem conta bancária

A Unitel vai lançar, em breve, o Unitel Money que é uma forma de dinheiro digital que permitirá fazer depósitos, levantamentos, transferências e pagamentos de telemóvel sem precisar de ter uma conta bancária. Com este serviço, de acordo com o jornal Expansão, a Unitel pretende responder à crescente mobilidade do seu público, oferecer vantagens de segurança e facilidade às populações.

O Banco Nacional de Angola (BNA) atribui uma licença à Unitel para a prestação deste serviço de pagamentos móveis, também conhecidos por “Mobile Money”, em 2020, de modo a disponibilizar opções de transferências de recursos através de um telemóvel.

A fonte da Unitel disse ainda ao Expansão que o serviço será desenvolvido totalmente pela empresa, sendo que os movimentos deverão acontecer nas lojas e agentes Unitel Money numa rede de centenas de balcões espelhados em todo o País para evitar as esperas e filas, com o objectivo de tornar o processo mais simples.

Segundo a operadora de telefonia, os utilizadores da plataforma financeira poderão ainda receber os seus valores os seus valores nos telemóveis, podendo assim usar conforme as suas necessidades, a nível de todo o País.

“As transferências serão processadas de imediato para outros utilizadores Unitel Money, que podem depois levantar o seu dinheiro nas lojas ou agentes”, revelou a Unitel.

Apesar de haver regulamentação para a actividade no País, a rede de agentes continua a ser espinha dorsal do sector do Mobile Money, pois a facilidade de acesso à plataforma “é essencial para a adopção de contas e o aprofundamento da inclusão financeira”.

A Unitel é a primeira operadora nacional que adere a este serviço financeiro em Angola, mas não é a primeira no mundo, nem em África, sendo que o Quénia é o pioneiro africano. Moçambique já usa o Mobile Money há mais de 10 anos.

O Mobile Money conta com 290 serviços disponíveis em 95 países e 372 milhões de contas activas como Nigéria, Gana, Marrocos, Reino Unido, Estados Unidos, Filipinas e Austrália.

O “dinheiro móvel” esta a entrar na maioria dos mercados onde o acesso aos serviços financeiros é baixo. Os programas de Mobile Money contribuem essencialmente para acelerar o desenvolvimento das economias e do ecossistema do Mobile e estão disponíveis em 96% dos países, onde menos de um terço da população possui uma conta numa instituição financeira forma (GSMA,2019).

Em algumas partes do mundo o uso do “dinheiro digital” cresceu com o medo de o dinheiro vivo transmitir o vírus do COVID-19. A medida que o coronavírus se espalha, as empresas e governos, lutando com o peso da pandemia, procuram limitar as trocas de dinheiro, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que poderiam transmitir o vírus.