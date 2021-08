Unitel Money começa a operar hoje

Os serviços moblile money da Unitel Serviços de Pagamentos Moveis, USPM, uma unidade de negócios da Unitel SA, passam a estar disponíveis a o público a partir de hoje segunda-feira, 23 de Agosto. A informação foi avançada durante o Workshop realizado esta sexta-feira de forma virtual.

O arranque das operações da instituição financeira não bancaria vai permitir os utentes depósitos, levantamentos, transferências e pagamentos via telemóvel sem necessidade do recurso a uma conta bancária.

Nesta primeira fase, na opção de compra, a plataforma apenas está disponível para os produtos da Unitel, mas em breve será estendido para demais serviços e produtos.

A nova fintech, também denominada Unitel Money, oferece “ vantagens de segurança e facilidade às populações” como assegura o compliance oficcer Pedro Moreira. Faz saber que os serviços foram concebidos tendo em conta a responsabilidade de operar dinheiro de terceiros e para o efeito a componente de segurança norteou a escolha dos parceiros, bem como a criação de equipas de gestão de riscos, compliance e cibersegurança

“Existem equipas especificas de gestão de risco, fraude, cibersegurança, compliance e auditoria interna cujas principais responsabilidades são a protecção dos nossos clientes e o cumprimento de todas as obrigações legais e regulatórias”.

Quanto ao asseguramento dos valores dos clientes, a empresa dispõe de uma conta fiduciária resultante da parceria com uma instituição bancaria e por exigência do Banco Nacional de Angola, enquanto regulador do sistema financeiro.

A USPM é supervisionada pelo BNA e tem as mesmas obrigações que as outras instituições financeiras não bancarias. As obrigações incluem monitorização e controlo das transacções e de clientes de forma a identificar/bloquear transacções ou pessoas suspeitas de forma a proteger os clientes.

A Unitel Money beneficia de todas as mais valias da Unitel em termos de Infra-estruturas, pessoas e solidez financeiras