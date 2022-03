Unitel investe mais de 150 biliões Kz ano

A operadora de telefonia móvel Unitel revelou, esta semana, que faz investimentos anuais acima dos 150 biliões Kz para garantir o melhor serviço possível de dados e voz, e garantiu, que estes estão actualmente melhores do que há três anos.

Estes dados foram avançados à imprensa no final de um encontro com o Instituto Nacional das Telecomunicações (INACOM), que serviu para esclarecer as constantes quebras de sinal, provocadas, de acordo com a operadora nacional, por problemas nos softwares de gestão dos sistemas de voz e de Internet.

No encontro, orientado pelo secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Mário Oliveira, o director-geral da Unitel, Miguel Geraldes, lamentou os constantes constrangimentos registados na rede e prometeu que tudo está a ser feito no sentido de ressarcir os clientes do “Plano mais 24 horas”, pelas quebras de sinal durante a semana.

Embora não tenha avançado o valor das perdas financeiras, Miguel Geraldes descartou a existência de um ciberataque nos dias 17, 26 e 27 de Fevereiro, adiantando que no dia 17, o sistema foi afectado durante três horas, prejudicando os clientes de forma geral, enquanto nos dias 26 e 27 do mês passado, o que sucedeu foi um “Bug”no sistema, mas diferente do que ocorreu no primeiro dia.

Miguel Geraldes disse, ainda, que até à presente data, se conhece o impacto e a causa, mas não se sabe a origem, mas garantiu, estar já em curso um processo de investigação exaustiva, para se apurar as verdadeiras causas.

“Com este incidente, os clientes de voz só ficaram limitados em se comunicar, mas as suas recargas mantêm-se válidas”, frisou.

O gestor esclareceu que os mais prejudicados, no caso os do “Plano mais 24 horas”, serão recompensados pelas perdas que tiveram, num processo que está em estudo. “Peço desculpa aos clientes”, reforçou.