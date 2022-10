UNITEL estende sinal 3G e 4G para mais 17 localidades do País

A UNITEL elevou o sinal 3G e 4G para mais 17 localidades do País, o que permite a transmissão de Voz e Dados (navegação de sites, downloads e o uso de aplicativos online com maior rapidez), soube o Mercado através de uma nota divulgada pela instituição.

De acordo com o documento, os serviços 3G, 4G e 5G estão disponíveis em 375 localidades do País.

A UNITEL segundo ainda a nota, estendeu em Setembro, os serviços de voz e dados da tecnologia 4G às localidades de Mucaba, Damba e Dange-Quitexe, província do Uíge, Longonjo, Ucuma e Ecunha, província do Huambo, Chipindo e Caconda, província da Huila, Luau, Província do Moxico, Ombadja – Xangongo, Província do Cunene e Cuimba, Província do Zaire.

Por outro lado, expandiu a tecnologia 3G às localidades do Dirico, Calai, Cuangar, e Rivungo, Província do Cuando Cubango e Luacano e Luchazes-Cangamba, Província do Moxico.

De Janeiro a Setembro do corrente ano, conforme faz alusão a nota, foi feita a extensão do sinal 5G nas localidades de Kilamba Kiaxi, Sambizanga, Rangel, Talatona, Ingombota e Maianga, em Luanda.

Por outro lado, a tecnologia 4G foi levada outras 19 localidades do País, nomeadamente Buco-Zau, Dinge, Cacongo e Massabi, em Cabinda, Porto Amboim, Waku Kungo, Libolo e Amboim-Gabela (no Cuanza Sul), Muxinda, na Lunda Norte, Namacunde, Cahama e Santa-Clara, no Cunene, Alto Hama, Chipipa, Cachiungo e Calenga, no Huambo, Tombwa, no Namibe, Songo, no Uíge, Cambambe e Lucala, no Cuanza Norte.

Nesta altura, refere a UNITEL, o 4G cobre as capitais das 18 províncias de Angola e tem uma implantação de 43,3% nos municípios e 18,2% nas comunas.

Com mais de 14 mil quilómetros de fibra óptica, a UNITEL tem sido um verdadeiro motor do desenvolvimento tecnológico ao proporcionar uma rede capaz de suportar a transmissão de chamadas de voz e dados com qualidade, fiabilidade e velocidade de transmissão, factores indispensáveis para o sucesso e a excelência do serviço prestado aos clientes.