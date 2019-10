Unitel elege hoje melhor startup com solução inovadora

Durante cinco meses, 45 empreendedores angolanos trabalharam arduamente com o Departamento de Inovação da Unitel no desenvolvimento dos seus negócios digitais. No processo de avaliação, para além da análise dos documentos funcionais de cada negócio, os factores críticos na escolha dos finalistas foram o compromisso da equipa e a qualidade da solução tecnológica.

Segundo o regulamento, que está disponível no site institucional da empresa, as nove startups finalistas concorrem para receber um fundo de no mínimo 4 milhões Kz, computadores para equipa vencedora (até cinco elementos), viagem à Web Summit em Lisboa, Portugal; um ano de zero rating da plataforma; mensagem de divulgação para base de clientes Unitel e um ano de telecomunicações grátis.

Além do grande prémio serão entregues duas menções honrosas: Projecto Mais Inovador e Projecto com Maior Impacto Social.

No conjunto das quatro edições a Unitel observou a geração de um volume de negócios acima de 100 milhões Kz, com 12 startup nacionais, das quais, seis integraram a plataforma de jogos Unitel.

Este ano, foram seleccionadas nove finalistas no concurso e irão apresentar os seus projectos ao corpo de jurados em cerimónia pública em Luanda.

Nas quatro edições o concurso já recebeu 420 candidaturas, e já passaram mais de 1200 programadores angolanos.