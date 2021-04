Unitel disponibiliza cerca de 50 bolsas de estudo para mulheres

A empresa angolana prestadora de serviços na área de telecomunicações móveis Unitel, anunciou recentemente o lançamento da terceira edição do programa de bolsas “Mulheres para o futuro”, segundo uma nota de imprensa a que o mercado teve acesso.

“Serão disponibilizadas cerca de 50 bolsas de estudo a mulheres com até 25 anos de idade que irão matricular-se ou já estejam a frequentar o ensino superior nas áreas de formação como, Engenharia Electrotécnica e Telecomunicações, Engenharia de Informática, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Electromecânica, Ciência da Computação, Engenharia de Redes, Engenharia Mecatrónica, Engenharia Electrónica”, lê-se na nota.

As bolsas serão atribuídas para instituições legalmente reconhecidas pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e cobrirão anualmente a matrícula, inscrição e propina, conferindo igualmente a bolseira um valor para os gastos gerais.

Vão beneficiar ainda as bolseiras do suporte de um mentor Unitel durante a vigência da bolsa, para a orientação de estudos e carreira.

De acordo com a nota, as bolseiras com melhor aproveitamento, entrarão para o programa TOP STUDENTS da empresa com direito a seis meses de estágio remunerado e quem tiver aproveitamento desejável beneficiará de um contrato de trabalho.