Unitel celebra memorando de entendimento com a Huawei

A Unitel, empresa que actua no ramo das telecomunicações em Angola, celebrou um memorando de entendimento com a Huawei uma das maiores empresas no sector a nível mundial, com o intuito de promover a educação digital em Angola.

No acordo firmado a gigante asiática se compromete em fazer doações de materiais como tablets, computadores e projectores para os usuários que foram abrangidos no acordo, e a Unitel se compromete em fornecer acesso a internet de modo gratuito para o usos dos mesmos aparelhos em escolas públicas.

A empresa angolana se compromete também, em patrocinar formações para professores sobre o uso dos equipamentos e internet como ferramentas de aprendizagens.