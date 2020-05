UNITEL adopta medidas de prevenção contra à COVID-19

Segundo a empresa a COVID-19 veio acelerar a adopção de novos comportamentos e criar oportunidades mais criativas para um universo de Clientes que espera menos exposição e risco, mais entretenimento, qualidade e excelência.

Numa nota o Director Geral da empresa Miguel Geraldes, diz que vê a transformação digital nas telecomunicações basicamente em dois componentes. Primeiro temos de olhar para o mais óbvio, ou seja, precisamos optimizar todos os nossos processos e torná-los digitais, e no final oferecermos serviços via digital.

De acordo ainda com o responsável no futuro os nossos clientes não precisarão de ligar a um callcenter, porque a App é tão eficiente que basicamente resolverão tudo com um click. Este é o principal objectivo da transformação digital”.