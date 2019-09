UNITEL: 1 UTT passa a custar quase 11 Kz com a entrada em vigor do IVA

A UNITEL informou em comunicado que, a partir de 1 de Outubro de 2019, o Imposto Sobre Valor Acrescentado (IVA) irá incidir sobre as tarifas, serviços e produtos.

Os cartões de recarga (“saldos”) de 500 Kz, 1000 Kz, 2000 Kz, 5.000 Kz e 10000 Kz, assim como os carregamentos electrónicos, incluindo carregamentos em ATM (multicaixa), continuarão a ser comercializados pelo mesmo valor facial, pelo que os preços não poderão ser alterados por nenhum interveniente da cadeia de distribuição e venda.

A UNITEL reforça que o IVA vai incidir sobre as tarifas e serviços que o consumidor vier a subscrever com os cartões de recarga (saldos) referidos acima. “O IVA será aplicado no momento em que o consumidor fizer uma chamada, enviar uma SMS ou na subscrição de algum serviço. O IVA não incidirá sobre o valor de aquisição dos cartões de recarga (saldo)”, diz o documento da operadora.

Dito de outro modo, com a entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 1 UTT passa a custar 10,9 Kz, de acordo com cálculos do Mercado, considerando que actualmente 1 UTT custa 10 Kz, incluindo um imposto de consumo de 5%. Assim, os actuais 5%, adicionando mais 9%, que somados dá 14% do IVA, 1 UTT passa a custar quase 11 Kz.

Por exemplo, se o cliente conversar durante 10 minutos e gastar 10 UTTs, antes do IVA custava 100 Kz, mas com a entrada em vigor do IVA passa a custar 109 Kz.

Contudo, a operadora informa que no caso da subscrição de planos de Internet, e como forma de apoiar a promoção da inclusão e da transformação digital em Angola, irá assumir a diferença entre o Imposto de Consumo (hoje em vigor) e o IVA. Para o efeito, será feita uma redução dos preços actuais por MB, com o objectivo de, aquando da aplicação do IVA, manter os mesmos MB nos planos de Internet existentes.