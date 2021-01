Unicargas e DHL assinam acordo de parceria

A empresa angolana Unicargas, vocacionada para o transporte de carga automóvel, e a DHL, multinacional especializada em logística de carga, assinaram, em Luanda, um acordo de parceria no domínio das respectivas actividades.

O acordo, rubricado na quarta-feira, prevê trânsitos, despachos e gestão de cargas, construção de infra-estruturas para manuseamento de cargas a granel e criação de armazéns afiançados, soube hoje a Angop.

Prevê, igualmente, armazenagem e manuseamento de cargas perigosas, logística de recolha e distribuição de mercadorias, desenvolvimento de centros de consolidação de carga, "handling and storage" (tratamento e armazenamento) de minério, bem como formação do capital humano.

Dentre outros assuntos, o documento que sela o acordo refere ainda que a DHL pretende lançar um produto novo no mercado denominado "Saloodo" que reúne as condições para uma parceria sustentável com a Unicargas.

Para o efeito, a Unicargas dispõe de espaços no território nacional, precisamente nas províncias de Luanda, Zaire, Cabinda, Moxico, Benguela e Cunene. Pois, para a essa operadora o acordo é uma grande oportunidade para participar na exportação de produtos de Angola para outras partes do mundo.

O Acordo Quadro, assinado no Ministério dos Transportes, foi testemunhado pelo Secretário de Estado para os Transportes Marítimo e Aéreo, Carlos Borges, que na ocasião felicitou a DHL por estar em permanência em Angola e por acreditar ser possível trabalhar em território nacional, contribuindo para o desenvolvimento económico do país.

Carlos Borges valorizou a parceria, porquanto, reconhece a experiência internacional do parceiro DHL, e incentiva a Unicargas a tirar maior proveito do acordo. “A Unicargas tem agora a oportunidade de ser mais competitiva”, disse o secretário de Estado.

Por sua vez, o Coordenador da Comissão de Gestão da Unicargas, Joaquim Piedade, afirmou que “o ano está a começar bem com a assinatura do acordo com DHL. Teremos a oportunidade de participar no processo de exportação de produtos e apoiar no processo de diversificação económica em curso no País”, afirmou.

Referiu ainda que a parceria vai permitir que os volumes de negócios das duas empresas cresçam, ao mesmo tempo que admite uma participação activa no escoamento de vários produtos dentro e fora das fronteiras de Angola.

Por sua vez, o presidente do Conselho da DHL para África Austral, Egídio Monteiro, valorizou a presença da sua empresa em Angola, admitindo que o tratado trará benefícios e impactará na carteira de negócios.

Afirmou mesmo que “a DHL vê neste acordo uma oportunidade de expansão em termos de logística. O mesmo vai permitir dar solução viradas ao novo normal”, sublinhou o gestor, referindo-se à situação de pandemia que o mundo vive.

O objecto social principal da Unicargas é a indústria de transporte de mercadorias em automóveis. Assessoriamente, pode ainda a empresa, quer directamente quer em associação com terceiros, exercer a exploração de concessões de carga e descarga.

Engaja-se também no transbordo, movimentação em cais, terraplenos ou armazéns, exploração em regime de serviço público de handling de carga aérea em aeroporto e a exploração técnica e comercial de Terminal aeroportuário, assim como a prestação de serviços de trânsitos.

A DHL é líder global na indústria de logística. É especializada em envios internacionais, serviços de correio e transporte.