Unicargas com resultado líquido superior a 100 milhões Kz

A Unicargas-EP obteve um resultado líquido de 100,2 milhões Kz, no exercício de 2020, de acordo com o relatório de contas divulgado pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado.

Segundo o relatório, apesar das adversidades ocorridas neste período, o valor obtido na rubrica prestações de serviços aumentou 14%, passando de 7,2 mil milhões Kz em 2019 para 8,2 mil milhões Kz em 2020.

O relatório aponta que a Unicargas obteve um rácio de 0,02 utilizando os seus próprios recursos, ou seja, para cada unidade do capital investido a empresa obteve 0,02 de rendimento face ao período homólogo que foi de 0,27, e esclarece que este rácio mede a remuneração dos capitais próprios investidos.

“A Unicargas obteve um resultado líquido no período acumulado de 2020, fruto do aumento das prestações de serviços, obtendo um rácio de 0,01”, lê-se no relatório.

Esclarece o documento que ocorreu um relativo aumento face ao período homólogo na eficiência da Unicargas utilizando os seus activos em 0,54 influenciado pelo aumento das prestações de serviços.

Aponta ainda que a melhoria geral da estrutura patrimonial do balanço traduz-se pela conjugação do comportamento favorável que tiveram algumas rubricas, de que resultou num forte impulso no valor do capital próprio, local onde apura a diferença entre activo e o passivo da empresa.

O relatório mostra que a empresa disponibilizou aos clientes cerca de 72 camiões operacionais dos 220 existentes, que realizaram cinco mil e 11 viagens, sendo quatro mil e 56 urbanas, 955 de longo curso (interprovinciais) e 14 por patrocínio, tendo percorrido 1,07 milhões de quilómetros.

“Os meios transportaram 152,2 toneladas durante o ano de 2020. A disponibilidade técnica dos meios foi de 33%”, observa-se no relatório.

Refere que durante o período em análise foram manuseadas um total de 268,5 mil toneladas de mercadorias no terminal polivalente do porto de Luanda concessionado à Unicargas-EP, menos 158,9 toneladas comparativamente ao período anterior a um decréscimo de cerca de 37% derivado da menor quantidade de contentores e carga geral movimentados.

“No cômputo geral, foram movimentados/ transportados um total de 420.704,35 toneladas (TPU e Rodoviária), comparativamente ao período anterior foi registado um decréscimo de 411.897,65 toneladas, a que corresponde menos 49,5%, derivado da situação acima mencionada”.

No período em apreço, foram transportadas 89,2 mil toneladas em contentores e 62,9 mil em carga geral, perfazendo um total de 152,2 mil toneladas transportadas em contentores representam 59% do peso total, dos quais 52% no serviço urbano e 7% no serviço de longo curso, já as toneladas transportadas em viagens de carga geral representam 41% das quais 27% no serviço urbano e 14% no serviço de longo curso.

O auditor independente feito pela Delloite & Touch, Lda, representado por Jorge Catuto, refere que a análise efectuada às rubricas de “imobilizações corpóreas” e “imobilizações incorpóreas” no exercício de 2020, cujo valor líquido contabilístico ascende a seis mil milhões Kz.

“Não nos foi facultado o detalhe de partidas em aberto dos Saldos das rubricas “Contas a receberclientes, correntes” e “Contas a pagar- Fornecedores, correntes”, situação que não nos permitiu efectuar uma análise integral da realização daquelas contas a receber e da exigibilidade daquelas contas a pagar nem obtivemos evidência de que tais análises sejam efectuadas pelos serviços da empresa” expôs.

Menciona ainda o auditor, nas rubricas “Contas a pagar fornecedores – correntes”, “Adiantamentos de clientes” e “Contas a pagar-Pessoal” encontram-se registadas contas a pagar com elevada antiguidade, para as quais não obtivemos informações suficientes para concluir quanto à exigibilidade, no montante de 583.321.945 Kz.