Unicargas abre oficina de reparar contentores

Unicargas, operadora de transporte e logística, inaugurou na semana passada, em Luanda, o projecto “Unirepcon”, um novo segmento empresarial voltado para a reparação geral de contentores e sua manutenção.

Entre outras tarefas, a oficina foi criada para desanuviar a carência na área da manutenção de contentores, tendo em conta a dinâmica que tem o País na área de importação e exportação de mercadorias, segundo a empresa.

Numa nota de imprensa a Unicargas indica que a oficina conta com 26 técnicos, todos nacionais, especializados em serralharia, pintura, soldadura, que se mostram comprometidos com a qualidade e com os padrões internacionais.

O projecto visa garantir que os contentores com danos pré-existentes ou danificados por manuseio possam ser reparados em Angola, enquanto transitam pelo País.