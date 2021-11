União Europeia garante apoio às incubadoras nacionais

A embaixadora da União Europeia em Angola, Jeannette Seppen, e o vice-presidente da International Finance Corporation (IFC) para Africa, Sérgio Pimenta, formalizam em Luanda, na presença de convidados do Executivo angolano, a assinatura conjunta do acordo de implementação do Projecto de Apoio às Incubadoras e Empreendedorismo.

Segundo a embaixadora da União Europeia, Jeannette Seppen, o projecto representa “um alicerce fundamental para o estabelecimento de parcerias construtivas entre vários actores, que permitirá estimular a criação de empregos decentes para todos”.

A componente deste programa regional para Angola contará com cinco milhões de euros destinados a apoiar o empreendedorismo ao longo de cerca de 56 meses e em concreto duas incubadoras de negócio relacionadas com os sectores de Finanças e Tecnologia e ainda com o sector agro-industrial – produção avícola. O programa será implementado em quatro países africanos, designadamente Angola, Etiópia, Madagáscar e Somália, com uma dotação financeira de 23 milhões de euros.

Um dos principais objectivos da intervenção é fomentar o emprego e a sustentabilidade económica, em linha com a Agenda 2030 e a Aliança África Europa para o desenvolvimento sustentável e o emprego, criando para o efeito parcerias sociais e económicas com os países africanos.

Este novo projecto de apoio às incubadoras de negócios permitirá criar cadeias de valor e melhorar o acesso ao mercado, especialmente para jovens empreendedores e mulheres empreendedoras.