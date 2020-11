Uma injecção de optimismo nos mercados

É uma injecção de optimismo. A notícia da vacina da Pfizer, com resultados em mais de 90% dos casos de COVID-19, fez com que as acções disparassem em todo o mundo. Os sectores mais atingidos pelos confinamentos e com as restrições foram os que mais recuperaram.

A Rolls-Royce subiu 45%. Os investidores esperam que a procura por motores de avião aumente assim que forem levantadas as restrições de viagem.

E é isso que as companhias aéreas também esperam. A International Airlines Group subiu 40% e a Easyjet 30%.

O mercado de acções dos Estados Unidos atingiu um novo recorde no início das negociações. O índice Dow Jones aumentou 5,3%, na abertura. A notícia da vacina trouxe ainda mais alívio à sessão numa altura em que os mercados já comemoravam a vitória eleitoral de Joe Biden.

Mas há outras empresas que têm poucos motivos para celebrar, as que saíram beneficiadas com a pandemia assistem à queda das acções.

O Zoom, o serviço de videoconferência, perdeu mais de 15% com a notícia que a situação pode voltar ao normal em breve com o anúncio das vacina contra a Covid-19.