Uma carreira sólida e consistente

Arlindo N'gueva Narciso das Chagas Rangel é dos poucos banqueiros cujo percurso profissional centra-se na Banca.

Faz parte do Conselho de Administração do Banco Económico (BE), exercendo a função de administrador executivo desde Agosto de 2019.

Formado em gestão de empresas, começa a carreira (em 2002) no então Banco Espírito Santo Angola (BESA), onde inicialmente serviu a Direcção Financeira.

Ainda na instituição que (anos depois) daria lugar ao Banco Económico (BE), Arlindo das Chagas Rangel passa para as Direcções Comercial e de Empresas.

Em 2003, assume a função de coordenador do Aprovisionamento e Expansão (AIS).

Passados três anos, interrompe o ciclo profissional no BESA, dando continuidade no Banco de Poupança e Crédito (BPC), onde desempenha os cargos de subdirector da Direcção Financeira; director da Direcção Internacional e da Direcção de Tesouraria e Mercado.

A passagem no banco público foi no período 2006 – 2013.

Arlindo das Chagas Rangel torna-se mais experiente no sector, facto que o faz regressar ao BESA, desta vez nas vestes de administrador Executivo com pelouro das Direcções Private, Top Corporate e PME. No ano seguinte (2014) também lhe-é confiada as Direcções de Imobiliário, Segurança, compliance, Transporte e Leasing.

O ponto mais alto da carreira profissional de Arlindo das Chagas Rangel acontece em 2015 quando é nomeado presidente da Comissão Executiva do Banco Keve. Exerce o cargo até 2018.

Depois de mais uma missão profissional, o gestor regressa ao BE (instituição que o lançou no mundo da alta finança) na condição de administrador-não executivo (2019), ainda no mesmo ano é nomeado administrador executivo.

Arlindo N'gueva Narciso das Chagas Rangel tem pós-graduação pela Católica Lisbon School of Business and Economics (2017) e Nova School Business and Economics (2018).