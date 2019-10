Um negócio complexo que inova para fugir da crise

Nos bastidores, os fornecedores de serviços negoceiam e pagam enormes taxas para obter os direitos de transmissão dos programas de TV favoritos, filmes de grande sucesso e os maiores eventos desportivos do mundo. A tecnologia envolvida para trazer essa programação para a televisão do consumidor, em qualquer parte do mundo é cara.

“O custo para manter os satélites em funcionamento, que fazem chegar os conteúdos aos destinatários é de centenas de milhões de dólares para os provedores de serviços”, apurou o mercado de fonte do sector.

Não é de admirar, que a tv-paga seja um negócio complexo, com muitos serviços diferentes, cada um com o seu próprio custo. É simples notar isso quando se compara as ofertas dos três operadores desse serviço em Angola, nomeadamente, DStv (MultiChoice), TV Cabo e ZAP.

Cada um desses factores afecta o valor que pagamos mensalmente pela nossa subscrição de TV. As operadoras estão conscientes que nem todos os subscritores podem pagar as mesmas mensalidades e, portanto, estruturaram a sua oferta de modo a incluir diferentes pacotes. Quanto mais opções forem fornecidas por um operador, maior probabilidade têm os consumidores de encontrar um pacote que ofereça essa diversidade e qualidade de conteúdo por um preço que caiba no seu bolso.

Importa ainda realçar que, no contexto económico que se vive, com uma forte desvalorização da moeda e inflação elevada, a maior parte do conteúdo é paga aos operadores internacionais em moeda estrangeira.

Nos últimos três anos, as operadoras continuaram a trazer conteúdos novos e diversificados. A DStv, que detém 28% da quota de mercado, durante o ano passado investiu em conteúdos exclusivos de UFC, na produção da primeira telenovela nacional e num novo canal local, o Vida TV, a oferta da final da Champions League para todos os pacotes, entre outros. A ZAP, que detém 67% da quota do mercado nacional, fez o mesmo sobretudo no entretenimento locale informação.

Falta de divisas cria constrangimentos aos pagamentos no exterior

As divisas representam cerca de três quartos dos custos totais das operações da líder de mercado , ZAP. “Estamos a falar de aluguer do satélite, aquisição dos canais internacionais, serviços de sistema de informação que não há ainda em Angola”, referiu José Carlos Lourenço, director-geral, que falava em entrevista exclusiva ao jornal Mercado.

De acordo com o gestor, os tempos são de prudência. Não é por falta de dinheiro que se deve deixar de ter ambição, criatividade, vontade de fazer cada vez mais e melhor, mas nas actuais circunstâncias é prudente políticas de desenvolvimento que identificam oportunidades para o futuro.

“O nosso grande objectivo é, no imediato, não diminuir a qualidade da nossa oferta, que é muito elevada. Estamos a perspectivar eventuais alterações no futuro, mas neste momento o ‘pacote’ de entrada já tem 50 canais, a maioria internacionais, e tendo em conta o preço a que está a ser vendido é uma oferta extraordinariamente competitiva em qualquer país”, garantiu José Lourenço. A fonte avança, contudo, que a questão dos pagamentos internacionais passou no mínimo a ser tão importante como o impacto da desvalorização cambial nos custos das empresas. Tem existido uma grande dificuldade no pagamento de serviços.

“Para uma empresa com as características da ZAP, tem vindo a revelar-se verdadeiramente asfixiante, não obstante a redução significativa da exposição a pagamentos internacionais que conseguimos fazer nos últimos anos”, reflectiu.

O CEO da Angola Cables, António Nunes, explicou ao jornal Mercado, em Abril último (edição 202), que o potencial do Angonap (data center) de Fortaleza para Angola, África e Brasil, como um ponto de agregação de tráfego internacional na zona da América Latina é o ‘trampolim’ da ligação a outros países do sul e norte-americanos. “Os nossos cabos submarinos, Monet e SACS, chegam a Fortaleza – sendo que em Fortaleza há 12. Toda esta ligação internacional, para potenciar as ligações ao nível do Atlântico Sul.

“Um dos aspectos que estamos a desenvolver é agregar conteúdos digitais brasileiros – e o Brasil já produz muito conteúdo digital –, que podem ser perfeitamente comercializados em África. Isso, para Angola, é um ganho”. Trata-se de um pouco de tudo, TV, internet, e-learning, factores industriais, como desenvolvimento de pivots remotos, informação académica.

Portanto, há uma oportunidade para os operadores retalhistas em Angola, não apenas de Angola, mas de África em geral. Outro exemplo é o gaming, que é outro dos produtos que Angola Cables quer potenciar. “O Brasil produz muitos jogos que podem ser comercializados em África de uma forma muito eficiente.

21 anos de tv-paga

O serviço de televisão paga em Angola tem cerca de 21 anos e já começa a fazer parte da vida dos angolanos. Cresceram os conteúdos locais com maior diversidade em termos de informação, entretenimento, desporto e uma produção de programas infantis. Os números de 2018 do INACOM adiantam que cerca de 2 milhões de angolanos têm a tv por assinatura, 1,8 milhões têm tv por satélite e o que tem representado já uma opção alternativa, para aquisição de conhecimento, ou assistir a um evento diferenciado em outras partes do mundo, no conforto do lar e a preço para variadas classes sociais. Nos últimos anos, tem-se verificado uma redução do poder de compra dos consumidores, como consequência da crise económica que o País vive, e da subsequente subida dos preços. Denota-se uma pressãosobre a renda das famílias e o preço dos produtos e serviços passou a ser uma variável a considerar nas tomadas de decisão. A 01 de Outubro mais um ajuste surgiu com a entrada do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

A seguir aos produtos e serviços para suprir as necessidades essenciais, o entretenimento audiovisual ocupa também, um lugar importante na vida das famílias angolanas com destaque para as telenovelas, filmes e eventos desportivos. No entanto, a grande maioria desses programas está disponível apenas em serviços de TV por satélite, e por isso, nas grelhas de canais de televisão por assinatura. O seu custo é por vezes um ponto de discórdia e objecto de reclamações por parte dos consumidores.

A execução de um serviço de tv-paga contempla uma cadeia enorme de intervenientes, equipamentos de alta tecnologia, que atravessam continentes e que tem por isso, um preço muito alto. As empresas do sector oferecem diversos pacotes com preços diferentes. Segundo as operadoras, mesmo num clima económico difícil os clientes não devem renunciar ao seu entretenimento favorito no momento da tomada de decisão sobre que serviço subscrever. Mais do que o olhar para os preços, as provedoras de TV deverão aumentar a variedade de pacotes, os conteúdos internacionais e locais, que permitam dar visibilidade aos angolanos, para fidelizar clientes.