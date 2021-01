$!UM MUNDO MELHOR

Aquisição de produtos de Marcas que se preocupam com o impacto ambiental da sua actividade. Ao comprar sustentável contribuí para uma diminuição significativa na extracção de e promove a reutilização dos recursos naturais e matérias primas que têm um menor impacto no ciclo de vida dos produtos.

Medidas de prevenção dos resíduos, concepção ecológica (estimulando o desenvolvimento e inovação), e reutilização – o âmbito da economia circular, geram poupanças muito significativas às empresas, bem como contribuem para a criação empregos directos e indirectos. Proporcionam ainda a redução das emissões de gases de efeito de estufa e do impacto do ciclo de vida das actividades das empresas.

§ Apostar na Economia Circular

Economias Circulares são aquelas que incorporam no ciclo de vida dos produtos e processos boas práticas, cujo objectivo final é diminuir os componentes de apenas uma utilização. Reutilizar, reciclar e reaproveitar reduz os resíduos, economiza energia e minimiza os danos irreversíveis no Clima e Biodiversidade do Planeta, como sejam a poluição do ar, do solo e da água, possibilitando que a Terra tenha o tempo necessário para se renovar.

§ Descartar Equipamentos Avariados/Obsoletos

Use os Bens que adquire até à exaustão; e quando não mais for possível fazê-lo, averigúe e garanta que se desfaz deles da melhor forma possível, disponível na sua Comunidade. Procure empresas que recolham e reaproveitem, mas preocupe-se se o fazem de facto, ou se a reciclagem é apenas um argumento de venda momentâneo. Procure entidades devidamente certificadas para a recolha de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos.

Só reduzindo os resíduos é possível diminuir a pressão na extracção de matérias primas, que esgotam os recursos naturais do Planeta. Felizmente são cada vez mais as empresas que investem em Investigação e Desenvolvimento; que procuram diariamente incorporar nos seus Processos componentes reciclados e alteram os Procedimentos, sem comprometer a qualidade dos seus produtos; e felizmente também, esta preocupação começa a estender-se ao bem estar e felicidade dos seus Colaboradores.

Possa este novo ano acentuar esta alteração em todos nós, porque no fim da linha as Empresas são constituídas por Pessoas. Em 2021 continue a fazer a sua parte: proteja o que é Original.