Um dos grandes 'Baluarte' do sistema financeiro

Carlos Arménio de Almeida Duarte é um dos 'baluartes' do sistema financeiro angolano, daí ser-lhe confiado a condução do processo de reestruturação da ENSA - EP, tendo em vista a privatização e a execução (fiel) do plano estratégico para o triénio 2020 - 2022.



Nas vestes de presidente do Conselho de Administração, pôs em marcha um conjunto de medidas que (certamente) irão trazer resultados positivos a maior seguradora nacional. Chama a si (enquanto chairman) o compromisso de aumentar a produtividade da empresa, optimização das despesas e o incremento da motivação dos trabalhadores.



Carlos Duarte tem o nome vincado no sistema financeiro nacional (SFN) e é dos mais completos gestores da alta finança angolana, pelo facto de servir (directamente) o segmento bancário e não bancário ao longo da (sua) trajectória profissional, tornando-se numa das figuras mais respeitadas, na relação com as congéneres internacionais.



O cargo de presidente do Conselho de Administração da ENSA - EP e da ENSA Seguros, S.A, é antecedido ao de presidente da Comissão Executiva (CEO) da Nossa Seguros, função que exerce por um período de 10 anos (Janeiro de 2010 a Novembro de 2019). Estava ainda ligado ao BAI (2011- 2015) na condição de administrador não executivo.



Mesmo depois de assumir a presidência do Conselho de Administração da ENSA - EP e da ENSA Seguros, S.A (2019), Carlos Duarte é designado administrador não executivo do Standard Chartered Bank (2020), instituição bancária presente em Angola desde 2010; também chegou a ser administrador-representante do Standard Bank of South Africa.

Licenciado em relações internacionais pela Universidade Moderna, Lisboa - Portugal, e pós-graduado em marketing e negócios internacionais - INDEG/ISCTE, Lisboa - Portugal, é membro fundador e presidente da Associação de Seguradoras de Angola (ASAN).



Carlos Duarte é ainda formado em advance management programme - Columbia University e executive leadership Development programme - Duke University.