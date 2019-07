Uíge: Mirempt atribui licenças para exploração de diamante

Na cerimónia, orientada pelo director Nacional dos Recursos Minerais, André Buta, testemunhada pela vice-governadora para área Político, Social e Económico, Catarina Pedro Domingos, oito empresas receberam simbolicamente os seus títulos de exploração.

O director apelou às empresas seleccionadas a seguirem as normas da lei para evitarem penalizações que podem levar ao cancelamento de licenças, sobretudo para aquelas empresas antes impedidas de operar no quadro da Operação Transparência.

Aconselhou a não fazer o transpasse das licenças.

Cada licenciado deve garantir a criação de 30 postos de trabalho e vender a produção à Sodiama.

Na ocasião, o industrial Matondo Lima, em representação da classe, prometeu cumprirem as regras nesta nova fase de intervenção no sector, depois da Operação Resgate e Transparência, que na província do Uíge, encerrou 17 cooperativas semi-artesanais.