UE deverá investir 500 mil milhões de euros no nuclear de nova geração

As centrais nucleares europeias de nova geração precisarão de um investimento de “500 mil milhões de euros até 2050“, estima o comissário europeu para o mercado interno, que considera “crucial” abrir a rotulagem verde ao nuclear, no quadro da transição energética.

“As centrais nucleares existentes, apenas estas, precisarão de 50 mil milhões de euros de investimento até 2030. E 500 mil milhões até 2050 para as de nova geração!”, afirma o comissário francês Thierry Breton, em entrevista ao Le Journal De Dimanche (JDD).

De acordo com o Observador, em 31 de Dezembro, a Comissão Europeia apresentou um projecto de rotulagem verde para as centrais nucleares e a gás, que visa facilitar o financiamento de instalações que contribuam para a luta contra as alterações climáticas.

Esta classificação, ou “taxonomia”, define os domínios de investimento que beneficiam de rotulagem verde.

O objectivo europeu de neutralidade carbónica em 2050 implica a mobilização de investimentos colossais: a classificação em causa é conhecida por permitir a obtenção de financiamentos em condições favoráveis.

Para Thierry Breton, a inclusão do nuclear nesta classificação é “crucial para permitir ao sector atrair todos os capitais necessários”.