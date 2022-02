UE anuncia plano de investimentos para África de 150 mil milhões de euros

A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje, no Senegal, um plano de investimentos para África que mobilizará cerca de 150 mil milhões de euros, o primeiro plano regional no quadro da nova estratégia de investimento da União Europeia, noticiou a Lusa.

"Tenho hoje a alegria de anunciar hoje o plano África-Europa no valor de 150 mil milhões de euros. Este é o primeiríssimo plano regional no quadro da 'Global Gateway', a nossa estratégia mundial de investimento, dois meses após o seu lançamento", anunciou Ursula von der Leyen, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente do Senegal, Macky Sall.

Apontando que este plano será posto em prática numa parceria entre a 'Equipa Europa' e as autoridades africanas, a presidente do executivo comunitário sublinhou que, para levar a cabo os projectos 'Global Gateway', será necessário "o envolvimento de todos: cidadãos, autoridades locais, parlamentos".

"A Global Gateway envolverá toda a gente, para criar crescimento e criar confiança", disse, referindo-se à estratégia recentemente criada pela Europa entendida como uma resposta à 'Nova Rota da Seda' projecto que a China tem já em curso à escala mundial e que prevê a mobilização de 300 mil milhões de euros de fundos públicos e privados em projectos de infra-estruturas a nível mundial até 2027.

Referindo que a reunião de hoje com Macky Sall permitiu também avançar nos preparativos da cimeira UE-África que se celebra na próxima semana em Bruxelas, o Senegal assumiu recentemente a presidência da União Africana (UA) -, Ursula von der Leyen adiantou que "os investimentos estarão no cerne das discussões" nessa cimeira.

"As nossas duas uniões partilham uma mesma visão, a de criar um espaço comum de estabilidade e de prosperidade. E nesta cimeira devemos estabelecer os meios concretos de alcançar esse objectivo", declarou, defendendo então que o melhor meio de atingir o objectivo comum de estabilidade e prosperidade é através de investimentos em sectores-chave.

"A 'Global Gateway' é a nossa estratégia global de investimento, baseada nos valores com os quais Europa e África estão comprometidos, tais como a transparência, a sustentabilidade, a boa governação e a preocupação com o bem-estar da população. Com a 'Global Gateway' serão feitos investimentos nas infra-estruturas. Nas infra-estruturas estratégicas, da indústria, mas também no domínio da saúde, da juventude e da educação, tão importante", disse.

Por seu lado, o Presidente do Senegal destacou também a importância de Europa e África trabalharem em conjunto, realçando igualmente a importância da cimeira de 17 e 18 de Fevereiro em Bruxelas para a "modernização" da parceria entre os dois continentes.

"A nossa ambição comum para essa cimeira é de uma parceria renovada, modernizada e mais orientada para a acção", disse.

"Europa e África têm interesse em trabalhar juntas. Primeiro, porque face à nossa proximidade geográfica, a paz e a segurança dos dois continentes estão estreitamente ligadas. Depois, porque devido aos seus recursos humanos e naturais, África oferece à Europa oportunidades de investimento e de parceria para um crescimento e prosperidade partilhados".