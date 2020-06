UCALL promove webinar sobre “Os Canais Remotos Enquanto Alternativa Nos Hábitos De Compra”

“UNEXT Positive Sharings about”, Os Canais Remotos Enquanto Alternativa Nos Hábitos De Compra é o tema do Webinar promovido pela UCALL que acontece amanhã (25 de Junho) a partir das 14h30.

O evento terá como oradores Marcelo Perdigão (Administrador Executivo da Nossa Seguros), Carlos Von Hafe (Director Comercial TAAG), Dorivaldo Bonito (Director Adjunto de Operações UCALL) Luís Mendes (Director Comercial ZAP) e Gonçalo Montoya (Responsável E-commerce NCR Angola)

A revolução digital forçou as empresas a disponibilizarem novos canais de venda para assegurarem a competitividade e a sustentabilidade no mercado. O estado actual de pandemia tem revelado e reforçado a aposta crescente nestes canais como força de vendas crucial para as empresas.

Neste contexto, a UCALL Para desafia gestores de empresas de diferentes sectores (seguros, telecomunicações e retalho) a partilharem as tendências, os desafios, e de que forma os canais remotos se têm posicionado na estratégia das empresas que lideram.

“Mais do que nunca as empresas precisam de se manter dinâmicas, próximas dos seus clientes, e com força comercial activa, pelo que este Webinar será sem dúvida uma oportunidade excelente de debate e partilha” informa a instituição.

Os consumidores têm à sua disposição uma multiplicidade de canais alternativos para comprar produtos, subscrever serviços ou simplesmente comunicarem com os seus fornecedores. À distância de um clique ou de uma chamada, o cliente tem hoje à disposição uma alternativa confortável e segura aos canais presenciais.