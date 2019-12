Ucall inova com departamento da felicidade dedicado aos seus dois mil colaboradores

A Ucall conta, doravante, com um novo departamento cuja responsabilidade é garantir que na empresa exista um ambiente e, sobretudo, uma cultura em que se respire felicidade e bem-estar, de acordo com a directora geral, Vânia Delgado, em exclusivo ao Mercado.

A gestora diz que a Ucall tem a plena noção de que todos os quadros da empresa têm situações particulares e trata-se de dois mil temperamentos a interagirem no mesmo espaço, em que as maiores empresas de Angola delegaram a relação com os seus clientes.

“Somos nós que estamos a dar a cara por estas empresas. A forma como atendemos é fundamental. O nosso departamento da felicidade é realmente uma coisa muito própria, inédita em Angola, não há outra empresa que tenha um gestor da felicidade, é um investimento significativo que nós fazemos, para que as pessoas realmente gostem de vir trabalhar, queiram estar aqui, trazer as suas famílias um sábado de cada mês, em que realizamos diversas actividades, incluindo leitura para as crianças e vamos lançar, no próximo ano, a Rodateca, que é uma biblioteca itinerante que, seguramente, com os parceiros que nós vamos angariar, irá levar literatura e cultura às comunidades”, explica Vânia Delgado cuja entrevista completa pode ser lida na próxima edição do jornal impresso.