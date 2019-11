Uber impedida de operar em Londres

Depois de ter identificado um “padrão de falhas” e de ter descrito o serviço da Uber num limbo de “não adequado e adequado”, a Transport for London (TfL), entide regulador dos transportes na capital de Inglaterra, recusou emitir uma nova licença de operador de transportes à empresa de táxi semi-privado. Isto é, a Uber está impedida de operar em Londres.

De acordo com o “Express”, apesar da recusa do regulador em conceder uma licença à Uber, a empresa poderá continuar a oferecer os seus serviços se apelar contra a decisão e, por conseguinte, terá de esperar até decisão do recurso. A TfL já tinha recusado uma certificação de cinco anos, por questões de segurança.

A diretora da TfL, Helen Chapman, disse que a segurança “é prioridade” para a entidade reguladora dos transportes e que, por isso, viu-se no dever de recusar uma licença à Uber, apesar de “reconhecer melhorias”. “É inaceitável que a Uber permita que os passageiros entrem em carros com motoristas sem licença e sem seguro”, disse contudo.

“A TfL não está segura que questões semelhantes [de más práticas] não ocorram no futuro, o que levou a concluir que a empresa não está em boa forma no momento”, lê-se no comunicado do regulador, citado pelo “Express”.

A decisão da TfL é apoiada pela Associação de Motoristas de Táxi Licenciados da capital inglesa, cujo secretário-geral, Steve McNamara, “O mayor [presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan] tomou a decisão certa ao recusar a licenciar novamente a Uber, e como resultado os londrinos estão mais seguros”.