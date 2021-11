Twitter diz a Musk que venda participação de 21 mil milhões na Tesla

Os seguidores na rede social recomendaram ao CEO da Tesla que venda uma participação de 10% na tecnológica, avaliada em cerca de 21 mil milhões USD. Em causa está o facto de Musk não pagar impostos sobre parte da riqueza que detém já que está cristalizada nestes títulos, avançou a Lusa.

Uma maioria de 3,5 milhões de utilizadores do Twitter que participaram no inquérito (ou 58%) disse apoiar a decisão de Musk de vender a participação, de acordo com os resultados do questionário realizado online entre sábado e domingo.

Foi o próprio Musk que lançou a ideia de vender as 170,5 milhões de acções que detém. “Eu estava pronto para aceitar qualquer resultado”, disse Musk numa publicação após o inquérito ter fechado, sem especificar, no entanto, se vai avançar com alguma alienação.

Musk é a pessoa mais rica do mundo graças às valorizações das acções da Tesla já que o CEO não recebe salário ou prémios em dinheiro, sendo pago em títulos. Assim, diz que a única forma de pagar impostos pessoalmente sobre estas acções é se as vender (realizando mais valias sobre as quais seja taxado).