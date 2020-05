Twitter adopta teletrabalho “para sempre”

A rede social Twitter avisou os seus trabalhadores que podem continuar a trabalhar a partir de casa, mesmo num contexto pós-pandemia, refere uma notícia avançada pela Buzz Feed News.

Milhares de empresas começam agora a planear o regresso aos escritórios, mas o Twitter parece não ser uma delas. Na tecnológica, os trabalhadores podem ficar a trabalhar a partir de casa, para sempre.