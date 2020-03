TVCABO vai manter preços dos serviços e pretende reaver aumento em Maio

A TVCABO, operadora por cabo em fibra óptica e triple play de Tv, Net e Voz, determinou que, ao contrário do que estava previsto, não vai aumentar os preços no final do corrente mês, declarou Francisco Ferreira, director geral em exclusivo ao Mercado.

As operadoras de telecomunicações nacionais, em concerto com a INACOM, tinham previsto um aumento de 26% no valor dos pacotes disponibilizados aos seus utilizadores a partir do dia 31 de Março do corrente ano, segundo o director, sensibilizada com o impacto sanitário, social e económico causado pela Covid-19, a TVCABO decidiu não aumentar os preços praticados, mas adianta a possibilidade desta ser revista dentro de um mês.

“A TVCABO tinha autorização para fazer um aumento de 13% no final deste mês e, eventualmente, no segundo semestre, a aplicação dos restantes 13%. Porém, perante os tempos vividos, sentimos a responsabilidade de não o fazer”, informou o responsável acrescentando que a única preocupação passa pela mitigação, quer do vírus, quer das consequências que este trará para a população.

“O nosso altruísmo, sensibilidade e responsabilidade social, não nos deixa centrar atenções noutros pontos que não nestes, mas podemos adiantar que esta questão do aumento dos preços será reavaliada daqui a um mês”, avançou Francisco Ferreira.