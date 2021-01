TVCABO expande serviços para o município do Soyo

A TVCABO disponibilizou recentemente finais de 2020 os seus serviços a toda a população do município do Soyo, província do Zaire, segundo uma nota a que o Mercado teve acesso.

Após Luanda, Benguela, Lobito, Huíla e Huambo, também os habitantes do município do Soyo passam a beneficiar dos serviços do único operador triple play a actuar no mercado angolano, que, estando fortemente comprometida em levar os seus serviços a toda a população, mesmo em tempos conturbados para a economia nacional e mundial, dá agora o seu contributo para a melhoria do funcionamento das organizações locais.

Sempre focada no desenvolvimento económico do País, a par da identificação de um mercado com potencial em expansão noutras cidades, decorrente do seu actual grau de desenvolvimento económico, a TVCABO disponibiliza agora todas as suas valências para continuar a cumprir com o seu compromisso com o progresso nacional.

Os habitantes têm agora acesso a um serviço integrado de distribuição de sinal de televisão por cabo, internet de banda larga, telefone e outros serviços interactivos e de multimédia.

Esta iniciativa é reflexo da forte aposta da política de expansão e alargamento da empresa, sempre com o propósito de levar a qualidade dos seus serviços e produtos junto de mais pessoas, proporcionando novos recursos e experiências que contribuam para melhorar o seu dia-a-dia, assim como a qualidade de vida.