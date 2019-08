Turismo nacional criou mais de três mil empregos

A titular do pelouro revelou estes dados na abertura da 1ª Conferência sobre Turismo como factor impulsionador de desenvolvimento económico e social, promovida pela Faculdade de Economia da Universidade Mandume ya Ndemofayo.

A ministra do Turismo adiantou que 12,4 por cento dos novos postos de trabalho foram gerados na província da Huíla, onde existem 1.056 empreendimentos hoteleiros e turísticos.“Se atendermos a variável do emprego que é directamente produzido para actividade turística no país, facilmente se afere o grande contributo do sector na estabilidade social e no bem-estar das famílias, não obstante a situação económica e financeira que Angola vive”, declarou.

Ângela Bragança informou, citando o Instituto Nacional de Estatística, que a contribuição dos serviços de alojamento, restaurantes e similares para a formação do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 826,6 mil milhões Kz, equivalente a 3,2 por cento do conjunto das actividades económicas apuradas.

“Embora os números não distingam as receitas turísticas das não turísticas, é assinalável o potencial económico do nosso sector. O turismo deve aproveitar a sua capacidade para reforçar a sua quota no Produto Interno Produto”, disse.

A governante acrescentou que a actividade turística é caracterizada, em grande medida, por micro e pequenas unidades produtivas com prestações bastante fragmentadas, sem a exigência de elevados recursos financeiros, multiplicando o rendimento das famílias, das empresas e dos Estados.

“Esta particularidade faz com que o turismo esteja melhor colocado para aliviar a pobreza em relação aos outros sectores, pois permite alcançar desempenho económico e melhor distribuição da riqueza, ao transferir mais facilmente o rendimento para os mais pobres”, afirmou.