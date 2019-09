Turismo do Algarve já procura substitutos para a Thomas Cook

“Estamos a falar de um universo de cerca de 500 pessoas e, nesse sentido, acreditamos que esta não será uma operação complicada, uma vez que o Algarve conta com vários operadores e companhias aéreas que garantem ligações directas aos principais aeroportos do Reino Unido, Alemanha e Holanda”, os principais mercados com quem este operador trabalhava, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Paralelamente, a entidade está a intensificar os esforços para suprir as perdas resultantes da falência da Thomas Cook, sendo que a estratégia passa, entre outros pontos, pelo reforço das negociações com outros operadores turísticos que possam vir a ocupar o espaço até aqui explorado por esta empresa britânica e pela realização de campanhas de marketing conjuntas, no sentido de promover o potencial da oferta da região e de incrementar as vendas do destino.

“A nossa expectativa é a de que muitos dos atuais clientes da Thomas Cook possam, muito em breve, encontrar resposta nas companhias e operadores concorrentes”, reforça João Fernandes.