Tupuca e Dooh Ponto no Fórum África - Dubai

A Tupuca e Dooh Ponto participam do fórum internacional de negócios “África - Dubai Investiment”, no Dubai (Emirados Árabes Unidos), de 29 a 30 de Setembro do corrente.

As duas startups angolanas estão representadas pelos respectivos fundadores (Erickson Mvezi e Helivelton Francisco) e participam do Africa - Dubai Investiment Business Summit a convite do Banco Prestígio, no âmbito do programa da banca de investimento.

A participação da comitiva angolana, num dos maiores eventos de negócios voltados para África, visa atrair (potenciais) investidores. Erickson Mvezi e Helivelton Francisco puderam apresentar a mais de 50 investidores (do mundo inteiro) a visão estratégica das duas startups angolanas para os próximos cinco anos.